Брагин не удивлен поражением Канады в игре с США

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после заключительного матча группового турнира чемпионата мира со Словакией (2:0) подчеркнул, что его не удивило поражение хозяев соревнования в поединке с США, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. По словам специалиста, американцы более организованны в обороне, чем канадцы.
– Что у вас с травмированными ребятами?
– Ждем их восстановления.
– Для вас стало неожиданностью то, что США переиграла Канаду?
– Нет, они играют в одинаковом стиле. Мне кажется, что американцы более организованны в обороне и использовали свои моменты.
– Денис Гурьянов справился с игрой в двух звеньях?
– Да, в первых двух периодах. Затем пошли ошибки.