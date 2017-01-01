Брагин не удивлен поражением Канады в игре с США

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после заключительного матча группового турнира чемпионата мира со Словакией (2:0) подчеркнул, что его не удивило поражение хозяев соревнования в поединке с США, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. По словам специалиста, американцы более организованны в обороне, чем канадцы.

– Что у вас с травмированными ребятами?

– Ждем их восстановления.

– Для вас стало неожиданностью то, что США переиграла Канаду?

– Нет, они играют в одинаковом стиле. Мне кажется, что американцы более организованны в обороне и использовали свои моменты.

– Денис Гурьянов справился с игрой в двух звеньях?

– Да, в первых двух периодах. Затем пошли ошибки.