Брагин назвал расширенный состав молодежной сборной России для поездки в Канаду

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным определился с хоккеистами, которые войдут в расширенный состав для ежегодной ноябрьской серии матчей со сборными канадских юниорских лиг (Canada Russia Series, 5-15 ноября), сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

Брагин вызвал 28 хоккеистов из России, 22 из них 2 ноября отправятся в Канаду. Уже за океаном состав команды будет пополняться российскими игроками из североамериканских лиг, которые по регламенту могут принимать участие только в матчах со сборными своего региона.

Состав молодежной сборной России выглядит следующим образом: вратари – Петр Кочетков ("Рязань"), Даниил Тарасов ("Торос"), Кирилл Устименко ("Динамо" Спб), Иван Просветов ("Сагино"); защитники – Вениамин Баранов ("Динамо" СПб), Артем Волков (МХК "Спартак"), Данила Галенюк, Евгений Калабушкин (оба – "СКА-Нева"), Даниил Журавлев ("Ак Барс"), Александр Ляхов, Марк Рубинчик (оба – "Торос"), Савелий Ольшанский ("Зауралье"), Марк Павликов ("Локомотив"), Александр Романов (ЦСКА), Александр Алексеев ("Ред Дир Ребелз"), Дмитрий Саморуков ("Гельф"); нападающие – Никита Аноховский, Кирилл Слепец (оба – "Локомотив"), Артем Галимов, Максим Марушев (оба – "Ак Барс"), Евгений Каницкий ("Металлург" Нк), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Артем Николаев, Владислав Цицюра (все – "СКА-Нева"), Иван Муранов (МХК "Динамо"), Степан Старков ("Сочи"), Булат Шафигуллин ("Нефтехимик"), Никита Шашков ("Сибирь"), Павел Шэн ("Салават Юлаев"), Александр Яремчук ("Авангард"), Дмитрий Завгородний ("Римуски"), Павел Колтыгин ("Драммондвиль"), Алексей Липанов ("Китчнер"), Кирилл Максимов ("Ниагара"), Алексей Торопченко ("Гельф"), Александр Хованов ("Монктон"), Иван Чехович ("Бе-Коме").