Борис Михайлов: "Бронзовые медали МЧМ – отличный уровень"

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал итоги выступления молодежной сборной России на МЧМ-2019 в Ванкувере. Россияне обыграли Швейцарию в матче за 3-е место (5:2).

– В борьбе за медали побеждает сильнейший: наши ребята молодцы, боролись за высшую награду, но не все получалось, не все было гладко. Бронзовые медали – это тоже победа, – резюмировал Михайлов. – Игра со Швейцарией не была ровной, первый период полностью выиграли, вели отличную игру, а ко второму периоду потеряли инициативу и проиграли пятачок у своих ворот. Швейцарцы слаженно контратаковали. И только в третьем периоде снова показали красивую игру и смогли обеспечить победу. Хотел бы отметить игру вратаря Петра Кочеткова, действительно здорово играл, а также автора хет-трика Кирилла Слепца. Вообще видно, что игроков мастеровитых уже много, команда хорошая.

Бронзовые медали молодежного чемпионата – отличный уровень, ведь на чемпионате играют сильнейшие команды мира. Наша сборная обыграла канадцев, но проиграла американцам. В финал выходит сильнейший, кто больше забивает, тот и побеждает.

ФХР уделяет большое внимание развитию игроков, идет планомерная работа по созданию вертикали – это не сразу, но приносит успех. (Дмитрий Сомов)

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