Боб Моцко: "У Терри в серии буллитов даже пульс не изменился"

Главный тренер молодежной сборной США Боб Моцко подчеркнул, что очень волновался перед серией буллитов полуфинала чемпионата мира с Россией (4:3 Б), так как его команда никогда не выигрывала в послематчевых штрафных бросках. Он отметил хладнокровие автора победного броска Троя Терри.

– Команда, которую я тренирую – Сент-Клауд Стейт Юниверсити – ни разу не выигрывала серию буллитов под моим руководством (Моцко возглавляет Сент-Клауд уже 12 лет – прим. "СЭ"), так что я был очень обеспокоен. Я впервые участвовал в такой удивительной серии. Что касается Троя Терри, то у него в венах лед. У него даже пульс не изменился, несмотря на невероятное напряжение (Терри забил три из трех буллитов – прим. "СЭ").