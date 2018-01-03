Боб Моцко: "Россия - очень опасный соперник"

Главный тренер молодежной сборной США оценил российскую команду после четвертьфинального матча чемпионата мира (4:2) и рассказал о будущем сопернике по полуфиналу – Швеции. Он отдал должное силе скандинавской команды.

– Мы постоянно ведь упираемся в Россию. Это очень опасный соперник. Поэтому вся голова у меня забита именно сборной России. И мне сейчас трудно детально говорить о шведах, – отметил Моцко. – Команда у них, безусловно, очень талантливая. Будем сейчас смотреть их записи и тщательно изучать. Шведы ведь не проигрывали на групповом этапе с незапамятных времен. Каждый год они очень и очень сильны. Это хоккейная страна с большими традициями.

Что точно могу сказать: мы не будем вносить больших изменений в игру и сочетания. Небольшие коррективы – не более того. (Александр ЧЕХОВ)