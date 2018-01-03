Боб Моцко: "Наконец-то сборная США показала свой лучший хоккей"

Главный тренер молодежной сборной США Боб Моцко после победы над командой России (4:2) в матче 1/4 финала чемпионата мира заявил, что в этой встрече его подопечные показали свой лучший хоккей на турнире.

– Мы начали матч очень хорошо, здорово играли в меньшинстве, Уолл быстро пришел в себя после необязательной шайбы Шолохова и несколько раз нас выручил, - сказал Моцко. - Это именно то, что требуется в таких матчах.

Мы наконец-то показали свой лучший хоккей. Весь турнир мы были нестабильны, то шли в гору, то с нее спускались. Но мы сумели все эти трудности преодолеть. И оставить их в прошлом году. Это даже по тренировкам чувствовалось.

Уолл молодец. Он и в прошлом году показывал, на что способен. Он не тот вратарь, который сдается перед трудностями. Нам нужна была его помощь, и мы ее получили. Высококлассные игроки показывают свою лучшую игру в сложнейших матчах. Как это сделал Уолл. Он сыграл потрясающе. (Александр ЧЕХОВ)