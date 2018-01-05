10:54 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Боб Моцко: "Это был не вечер сборной США"


Главный тренер сборной США Боб Моцко после поражения от Швеции (2:4) в полуфинале молодежного чемпионата мира разобрал эпизод, в котором его игроки не смогли реализовать выход 3 в 0.

– Три лучших бомбардира сборной на турнире выходят три в ноль и не забивают, – цитирует официальный сайт НХЛ Моцко. – Более того, команда получила удаление за атаку вратаря. Они хотели все сделать правильно, но это был не вечер сборной США.

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Материалы других СМИ
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