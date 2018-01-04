Белоруссия вылетела из элитного дивизиона МЧМ, проиграв Дании

Сборная Дании обыграла Белоруссию (3:2 Б) во втором матче утешительного раунда плей-офф за сохранение прописки в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира. Счет в серии до двух побед стал 2-0 в пользу датчан.

Отметим, что белорусские хоккеисты в обеих встречах уступили соперникам только по буллитам

Молодежный чемпионат мира

Квалификационный турнир

Дания - Белоруссия - 3:2 Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Нильсен - 1 (Бликфельд, Рендбьерг), 10:47 - 1:0. Рендбьерг - 2 (Бликфельд, Шмидт-Свейструп), 12:23 - 2:0. Сушко - 1 (бол., Еременко), 48:54 - 2:1. Литвинов - 2 (бол., Бовбель, Сушко), 49:40 - 2:2.

Победный буллит: Шмидт-Свейструп.

Вратари: Крог - Грищенко (Родик, 12:23).

Штраф: 10 - 33.

Броски: 27 (11+8+3+5) - 30 (7+9+9+5).

Судьи: Ансонс, Гарон.

4 января. Баффало. KeyBank Center.