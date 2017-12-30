Белоруссия уступила Чехии и будет бороться за выживание в высшем дивизионе молодежного чемпионата мира

В матче группового турнира молодежного чемпионата мира сборная Чехии обыграла Белоруссию – 6:5. Автором победной шайбы в составе чехов стал нападающий Марек Захар.

Благодаря этой победе подопечные Филипа Песана набрали шесть очков и поднялись на второе место в группе, обойдя Россию по дополнительным показателям.

В следующем матче, который состоится 31 декабря, сборная Чехии встретится с командой Швейцарии.

Белорусам предстоит сыграть за выживание в высшем дивизионе турнира с командой которая займет последнее место в группе А.

Молодежный чемпионат мира

Сборные до 20 лет

Групповой турнир

Группа B

Чехия – Белоруссия – 6:5 (0:1, 5:2, 1:2)

Голы: Шарангович – 2 (бол., Еременко, Литвинов), 8:31 – 0:1. Дроздов – 1 (Сушко, Бовбель), 20:48 – 0:2. Павлик – 1 (Сафин, Рейхел), 21:29 – 1:2. Гаек – 1 (Нечас, Будик), 21:53 – 2:2. Задина – 3 (бол., Михнач, Каут), 25:58 – 3:2. Хитил – 2 (Захар, Гаек), 32:45 – 4:2. Павлик – 2 (Хитил), 35:26 – 5:2. Шарангович – 3 (бол., Сушко, Бовбель), 38:45 – 5:3. Мартынов – 1 (бол., Дроздов, Еременко), 50:27 – 5:4. Захар – 1 (Будик), 53:23 – 6:4. Габрусь – 1, 54:52 – 6:5.

Вратари: Корженарж (Шкарек, 20:48) – Грищенко (Родик, 35:26, 59:56).

Штраф: 41 – 4.

Броски: 39 (12+13+14) – 21 (8+7+6).

Судьи: Грумсен, Кулев.

30 декабря. Баффало. KeyBank Center.

Турнирная таблица – здесь