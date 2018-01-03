Белоруссия проиграла Дании в первом матче утешительного раунда МЧМ

Сборная Дании обыграла команду Белоруссии со счетом 5:4 в матче утешительного раунда плей-офф за сохранение прописки в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира. Серия длится до двух побед, следующий матч состоится 4 января.

Отметим, что белорусы вели со счетом 4:2 за 12 минут до конца третьего периода, однако не сумели удержать преимущество.

Молодежный чемпионат мира

Квалификационный турнир

Белоруссия – Дания – 4:5 (0:2, 2:0, 2:3)

Голы: Рендбьерг – 1 (Бликфельд), 15:56 – 0:1. Схультс – 1 (Мадсен, Грундтвиг), 16:48 – 0:2. Литвинов – 1 (мен.), 21:01 – 1:2. Еременко – 1 (бол., Сушко, Шарангович), 29:13 – 2:2. Дроздов – 1 (мен.), 41:44 – 3:2. Мартынов – 1 (бол., Сушко, Шарангович), 48:30 – 4:2. Бликфельд – 1 (Рендбьерг, Йессен), 49:04 – 4:3. Бликфельд – 2 (Сетков), 59:26 – 4:4. Грундтвиг – 1 (Рендбьерг, Могенсен), 59:45 – 4:5.

Вратари: Грищенко – Крог (58:08 – 59:26).

Штраф: 20 – 14.

Броски: 28 (6+10+12) – 29 (13+6+10).

Судьи: Виганд, Шукис.

2 января. Баффало. HarborCenter.