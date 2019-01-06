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Баста пошутил о командном фото молодежной сборной России

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Рэпер Баста прокомментировал общее фото молодежной сборной России, сделанное на МЧМ-2019.

"Ты, когда вокруг новая школа", - написал исполнитель и поставил смайлы.

Сборная России стала третьей на молодежном чемпионате мира в Канаде. В полуфинале команда Валерия Брагина уступила американцам (1:2), зато в матче за третье место она переиграла швейцарскую дружину со счетом 5:2. 

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //
Сетка плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ты,когда вокруг новая школа)))))

Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano) 6 Янв 2019 в 5:00 PST

 

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