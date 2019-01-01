Автор победного гола Канаде Павел Шэн: "Раз в год и палка стреляет"

Автор победного гола сборной России в матче группового турнира молодежного чемпионата мира с Канадой (2:1) Павел Шэн был признан лучшим игроком встречи. После нее он прокомментировал свой гол, эпизод с симуляцией капитана сборной Канады Максима Комтуа, а также всю игру в целом.

– В принципе, не знал, что именно нужно делать. Шайба была подо мной и я просто как таран побежал вперед. Как оказалось, это было правильно. Раз в год и палка стреляет, - сказал Шэн.

– Канада сыграла так, как вы и предполагали?

– Мы разбирали их игру. Нужно было просто сыграть терпеливо.

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– Как команда восприняла эпизод с обоюдным удалением Костина и Комтуа, когда капитан канадцев откровенно симулировал?

– Перед игрой говорили, что именно он будет нас провоцировать. Где-то надо было сдержать свои эмоции. У Клима они немножко перехлестнули. Но ничего страшного, удаление ведь было обоюдным.

– Не показалось ли вам, что канадцы вышли на матч, словно досрочные победители?

– Не могу так сказать. Но немножко, все-таки, недонастроились. Наверное, сказалось, что они выиграли предыдущие матчи с крупными счетами.

– Как вам сегодняшняя игра нашего вратаря?

– Петька (Кочетков) сегодня очень много вытащил. Молодчик! (Алексей Шевченко)

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

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