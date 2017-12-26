Артур Каюмов: "В начале проспали голы, а потом собраться уже не получилось"

Нападающий сборной России Артур Каюмов после поражения от команды Чехии (4:5) в стартовом матче молодежного чемпионата мира отметил, что команда лишь в концовке встречи смогла собраться с силами. Напомним, что 28-го декабря россияне сыграют против Швейцарии

– Два гола в конце каким-то образом помогли нам, но не получилось доиграть свою игру, – сказал во флеш-интервью Каюмов. – Возможно, только в конце почувствовали свои силы. В начале проспали голы, а потом собраться уже не получилось. Обсудим игру с тренерами, будем готовиться к следующей игре.