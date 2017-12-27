Артем Минулин: "От чехов пропустили быструю шайбу, и все сразу поломалось"

Защитник молодежной сборной России Артем Минулин прокомментировал поражение от Чехии (4:5) и поделился ожиданиями от встречи со Швейцарией в рамках молодежного чемпионата мира в Баффало.

– Когда первая игра – всегда нервничаешь, - сказал Минулин. - Во второй-третьей эмоционально полегче будет. Просто надо играть в свою игру. В Швейцарии никого не знаю. Но тут все команды равны. У меня тут в сборной Финляндии друг играет (Алекси Хепониеми – прим. "СЭ"). И в Канаде (Тайлер Стинберген – прим. "СЭ"). И вся команда России, конечно же.

От чехов пропустили быструю шайбу, и все сразу поломалось. Не пошло. Нельзя сказать, что мы куда-то не туда бежали в меньшинстве. У них в любом случае на одного игрока больше было. Наверное, надо просто не удаляться. И все будет нормально. (Алексей ШЕВЧЕНКО)