Артем Манукян: "В матче с США нужно доказать, что сборная России сильнее"

Форвард молодежной сборной России Артем Манукян в преддверии четвертьфинала чемпионата мира-2018 с хозяином турнира в Баффало, сборной США, выразил мнение: ему и команде требуется положить конец невезению в завершающей стадии атаки. При этом нападающий заявил, что не должен был извиняться за упущенный момент в заключительной встрече группового раунда со Швецией (3:4 Б), победа в которой позволяла занять более высокое место перед началом плей-офф.
- Вчера в командном чате вы извинились, что не забили. Хороший момент был?
- Да. Но извинился не за это. Просто спрашивал, у кого есть бритва электронная (улыбается).
- Что нужно доказать после шведов?
- Надо собраться нам всем и в следующей игре доказать, что мы сильнее. Все шансы на это есть.
- Чего не хватает в завершении?
- Просто не везет.
- Вас даст преимущество то, что американцы - хозяева турнира?
- Нам без разницы, против кого играть. Надо выходить одной семьей и выигрывать. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира США – Россия пройдет в Баффало 3 января и начнется в 4.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.
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Tribunal Z
Манукяну надо в рамку попадать, столько моментов запорол, ещё и улыбается.
01:42
Serenky25
Убейте их нах..в хоккей вы их не обыграете.
01:31