Артем Манукян: "В матче с США нужно доказать, что сборная России сильнее"

Форвард молодежной сборной России Артем Манукян в преддверии четвертьфинала чемпионата мира-2018 с хозяином турнира в Баффало, сборной США, выразил мнение: ему и команде требуется положить конец невезению в завершающей стадии атаки. При этом нападающий заявил, что не должен был извиняться за упущенный момент в заключительной встрече группового раунда со Швецией (3:4 Б), победа в которой позволяла занять более высокое место перед началом плей-офф.

- Вчера в командном чате вы извинились, что не забили. Хороший момент был?

- Да. Но извинился не за это. Просто спрашивал, у кого есть бритва электронная (улыбается).

- Что нужно доказать после шведов?

- Надо собраться нам всем и в следующей игре доказать, что мы сильнее. Все шансы на это есть.

- Чего не хватает в завершении?

- Просто не везет.

- Вас даст преимущество то, что американцы - хозяева турнира?

- Нам без разницы, против кого играть. Надо выходить одной семьей и выигрывать. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира США – Россия пройдет в Баффало 3 января и начнется в 4.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.

Календарь матчей и материалы о молодежном чемпионате мира-2018 – здесь //

Уверен, что знаешь будущего чемпиона? Коэффициенты Winline – здесь.