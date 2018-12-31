11:10 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Арбитр НХЛ о двух буллитах в ворота российской "молодежки": "Никогда такого не видел, но это правильное решение"

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Американский журналист Джон Ховен в своем Твиттере опубликовал мнение арбитра НХЛ о двух буллитах в ворота российской команды в матче МЧМ-2019 Россия - Швейцария (7:4).

 

- Только что поделился этим видео с арбитром НХЛ. он сказал, что никогда такого не видел, но это правильное решение, - написал журналист. - Он также добавил, что если бросающий игрок забил первый буллит, то он не получает возможность исполнить второй. У вас может быть только один гол после любой остановки игры.

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