Арбитр НХЛ о двух буллитах в ворота российской "молодежки": "Никогда такого не видел, но это правильное решение"

Американский журналист Джон Ховен в своем Твиттере опубликовал мнение арбитра НХЛ о двух буллитах в ворота российской команды в матче МЧМ-2019 Россия - Швейцария (7:4).

Ok - have a little more info...



Just shared the video w/ a senior NHL referee, who said he's never seen it happen but it's the right call.



Then he added - If the shooter scores on first penalty shot, he doesn't get the second shot. You can only have one goal on any stoppage. – The Mayor John Hoven (@mayorNHL) 31 декабря 2018 г.

- Только что поделился этим видео с арбитром НХЛ. он сказал, что никогда такого не видел, но это правильное решение, - написал журналист. - Он также добавил, что если бросающий игрок забил первый буллит, то он не получает возможность исполнить второй. У вас может быть только один гол после любой остановки игры.

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