Антон Ландер: "Второе место – для лузеров. Бронза лучше, чем серебряная медаль"

Нападающий сборной Швеции и "Ак Барса" Антон Ландер отметил, что понимает эмоции капитана национальной команды Лиаса Андерссона, выбросившего свою серебряную медаль молодежного чемпионата мира. Также форвард выразил уверенность, что в ближайшее время шведы возьмут золото международных соревнований.

– В такие моменты ты не думаешь, ты в ярости от поражения, голова вообще не работает. Ты можешь натворить всякое, – цитирует "РИА Новости" Ландера. – Я слышал, что ему вернули медаль, и уверен, что сейчас Лиас так бы не поступил.

Ни один из игроков сборной Швеции не начинает турнир с мыслями о серебре. Это место для лузеров, ты покидаешь турнир после поражения, так что в этом плане иногда бронза лучше, чем серебряная медаль. Надеюсь, в ближайшем будущем мы прервем эту неудачную статистику