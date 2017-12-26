Андрей Свечников: "Мы не оставляли надежды сравнять счет и бились до финальной сирены"

Нападающий сборной России Андрей Свечников после поражения от команды Чехии (4:5) в стартовом матче молодежного чемпионата мира отметил, что команде не хватило времени для того, чтобы сравнять счет. Напомним, что 28-го декабря россияне сыграют против Швейцарии.

– Эта была наша первая игра на таком важном турнире как чемпионат мира, поэтому мы немного переволновались, – сказал Свечников. – Особенно в первом периоде. Старались делать то, что от нас просил главный тренер. Не все получилось. Тяжелый матч, можно сказать, европейское дерби. Ключевым моментом в игре стали третья и четвертая шайбы чехов во втором периоде. Нам надо исправляться и лучше действовать в дальнейшем в меньшинстве, выполняя тренерскую установку. Ничего страшного пока не произошло, надо сделать выводы из ошибок и готовиться к следующему матчу.

– В концовке матча сборной России все же удалось дважды забить.

– Мы не оставляли надежды сравнять счет и бились до финальной сирены. Немного не хватило времени. (Алексей ЧЕХОВ)

Сборная России проиграла Чехии в первом матче молодежного чемпионата мира