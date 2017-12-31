Андрей Свечников: "Мало играю на МЧМ? Брагин знает, что делает"

Нападающий молодежной сборной России​ Андрей Свечников в интервью спецкору "СЭ" в Баффало Алексею ШЕВЧЕНКО отметил, что полностью доверяет наставнику команды Валерию Брагину. По словам игрока, он доволен временем, которое получает на МЧМ.

- На чемпионате мира вы играете мало?

- Сколько дает тренер. Опять же - вы зря меня спрашиваете об этом. Думаете, что я расстроен, подавлен? Нет же. Валерий Брагин знает, что делает. Пока я не выхожу в большинстве. Один раз сыграл в меньшинстве, пропустили гол. Причем, именно я ошибся и упустил своего игрока. Команда побеждает, а когда играет сборная, то никто не считает, сколько времени ты провел на льду и сколько забил.

- Вы ведь могли не поехать на чемпионат мира.

- Говорили, что я сломал руку. Но это не так. Я упал на лед - у меня были повреждены связки на костяшке пальца. Две недели я не катался, я потом понял, что могу восстановиться.

- Доктора так помогли или молодой организм?

- Ну что доктора. В такой ситуации ничего не делаешь две недели, а потом начинаешь брать клюшку и следишь за ощущениями. У меня все было нормально. Хорошо, что попал на турнир.

- Хотя по вам вопрос не был решен до самого последнего момента.

- Последние два дня на сборах были самыми тяжелыми. Никто не знал, какое решение примет тренер. Немного нервничали.

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