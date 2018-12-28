Андрей Коваленко - о силовом приеме сына на МЧМ: "Борис Миронов так встретил Ягра - у него экипировка разлетелась в разные стороны"

Олимпийский чемпион-92 и глава профсоюза игроков КХЛ в беседе с корреспондентом "СЭ" поделился мнением относительно силового приема своего сына Николая в матче Россия - Дания (4:0).

- Ничего там серьезного не было, - заявил Коваленко-старший. - Чистый силовой прием, был контакт удар плечо в плечо. То, что человек отлетел - это его проблемы. Не знаю, какими канонами руководствовался судья при вынесении вердикта, когда дал 2+10. Помню, как Боря Миронов встретил Яромира Ягра. Да так, что у него шлем, перчатки и коньки в разные стороны отлетели. Просто смотри по сторонам, когда получаешь шайбу. Игрок обязан контролировать ситуацию. Все-таки хоккей - контактный вид спорта. (Евгений Белоусов)

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