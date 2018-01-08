Андрей Алтыбармакян: "Ходили и не понимали, как мы вылетели с МЧМ"

Нападающий молодежной сборной России Андрей Алтыбармакян отметил, что вся команда была очень расстроена вылету с чемпионата мира. Напомним, что сборная дошла до 1/4 финала турнира, где уступила команде США (2:4).

– Психологически еще не успели восстановиться, – цитирует ТАСС Алтыбармакяна. – Все эти дни после игры мы ходили и не понимали, как мы вылетели. Смотрели хоккей со всеми командами, с которыми должны были играть, и слезы наворачивались. Но это все прошло, надо двигаться дальше.