Анатолий Елизаров: "Нужно побеждать шведов, а там будь что будет"

Защитник молодежной сборной России Анатолий Елизаров отметил, что в преддверии матча группового турнира чемпионата мира команде нужно улучшить игру в обороне и реализацию. Со шведами россияне сыграют 4 января.

- Сегодня тренировались, чтобы поддержать форму?

- Да мы вышли, покатались, подышали, почувствовали шайбу, но больших нагрузок не было.

- Что в игре сборной России вам не нравится?

- Всегда есть, что улучшать. Хочется наладить реализацию моментов, позиционную оборону.

- Какие расклады выведут нас на первое место?

- Это неважно. Нужно обыгрывать шведов, а там что будет, то будет.

- Видели следующего соперника?

- Да, хорошая мастеровитая команда.

- Вестерлунд - слабый специалист?

- Хороший тренер (улыбается), серьезно.

- Как чувствуете себя?

- Физически - хорошо.

- Смена звеньев - технический момент?

- Вопросы - к тренерам. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Напомним, что матч между Россией и Швецией состоится 1 января, начало игры – в 04.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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