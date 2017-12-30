Анатолий Елизаров: "Нужно побеждать шведов, а там будь что будет"

Защитник молодежной сборной России Анатолий Елизаров отметил, что в преддверии матча группового турнира чемпионата мира команде нужно улучшить игру в обороне и реализацию. Со шведами россияне сыграют 4 января.
- Сегодня тренировались, чтобы поддержать форму?
- Да мы вышли, покатались, подышали, почувствовали шайбу, но больших нагрузок не было.
- Что в игре сборной России вам не нравится?
- Всегда есть, что улучшать. Хочется наладить реализацию моментов, позиционную оборону.
- Какие расклады выведут нас на первое место?
- Это неважно. Нужно обыгрывать шведов, а там что будет, то будет.
- Видели следующего соперника?
- Да, хорошая мастеровитая команда.
- Вестерлунд - слабый специалист?
- Хороший тренер (улыбается), серьезно.
- Как чувствуете себя?
- Физически - хорошо.
- Смена звеньев - технический момент?
- Вопросы - к тренерам. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Напомним, что матч между Россией и Швецией состоится 1 января, начало игры – в 04.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
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