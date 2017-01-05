Американцы сравняли счет в полуфинальной игре МЧМ с Россией

Молодежная сборная США сравняла счет во втором периоде полуфинального матча чемпионата мира с Россией. Голом отметился Люк Ланин, его ассистентами стали Джордан Гринуэй и Джереми Бракко. Взятие ворот состоялось при игре американцев в большинстве.
Текстовая трансляция матча США - Россия
Kunin and Greenway display great teamwork and tie things up! 2-2 in the second. @CanadianTire #BigPlay #WorldJuniors https://t.co/JLvAqi0ZFz pic.twitter.com/KEkfkLAerX– TSN (@TSN_Sports) 4 января 2017 г.
coxo
наш хоккей догнал наш футбол
00:50