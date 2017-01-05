00:11 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Американцы сравняли счет в полуфинальной игре МЧМ с Россией

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Молодежная сборная США сравняла счет во втором периоде полуфинального матча чемпионата мира с Россией. Голом отметился Люк Ланин, его ассистентами стали Джордан Гринуэй и Джереми Бракко. Взятие ворот состоялось при игре американцев в большинстве.

Текстовая трансляция матча США - Россия

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