Американцы победили канадцев на молодежном ЧМ

Молодежная сборная США нанесла поражение Канаде в матче заключительного тура группового турнира чемпионата мира со счетом 3:1. Американцы заняли первое место в группе и в четвертьфинале встретятся со Швейцарией. Хозяева соревнований за выход в полуфинал поборются с чехами.

Молодежный чемпионат мира

Групповой турнир

4-й тур

Группа B

США – Канада – 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Голы: Уайт – 4 (бол., Гринуэй, Келлер), 4:31 – 1:0. Гринуэй – 2 (бол., Келлер, Макэвой), 6:04 – 2:0. Шабо – 2 (бол., Барзал, Стром), 28:12 – 2:1. Бракко – 2 (Линдгрен, Гринуэй), 33:08 – 3:1.

Вратари: Уолл – Ингрэм (58:43 – 59:56).

Штраф: 37 – 16.

Броски: 20 (6+9+5) – 26 (4+13+9).

Судьи: Салонен, Штрикер.

Торонто. Air Canada Centre.

Группа A

Швеция – Чехия – 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)

Голы: Асплунд – 1 (Аль, Петтерссон), 0:37 – 1:0. Дален – 2 (бол., Асплунд, Нюландер), 8:56 – 2:0. Леке – 1 (Карльстрем, Бернхардт), 16:46 – 3:0. Дален – 3 (Карльстрем), 37:09 – 4:0. Дален – 4 (бол., Нюландер, Кюлингтон), 43:34 – 5:0. Каше – 1 (Куровски), 53:09 – 5:1. Гронек – 2 (бол., Каше, Хлапик), 57:28 – 5:2.

Вратари: Густавссон – Владарж.

Штраф: 14 – 10.

Броски: 37 (10+16+11) – 38 (12+10+16).

Судьи: Сидоренко, Шева.

Монреаль. Centre Bell.

Финляндия – Швейцария – 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)