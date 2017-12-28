Алтыбармакян, Мальцев и Полодян - в первом звене российской молодежки на матч с Швейцарией

Стал известен состав сборной России на матч молодежного чемпионата мира-2017 против Швейцарии. В первом звене у россиян выйдут Андрей Алтыбармакян, Михаил Мальцев и Алексей Полодян.

Полностью заявка команды Валерия Брагина выглядит следующим образом:

Россия: Cухачев (Мельничук); Кныжов – Зайцев, Алтыбармакян – Мальцев – Полодян; Зайцев - Минулин, Манукян - Рубцов - Каюмов; Саморуков – Елизаров, Соколов - Шолохов - Абрамов; Семин - Шепелев, Костин - Иванов - Свечников.

Матч Россия - Швейцария начнется в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.