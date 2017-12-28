Алтыбармакян, Мальцев и Полодян - в первом звене российской молодежки на матч с Швейцарией

Стал известен состав сборной России на матч молодежного чемпионата мира-2017 против Швейцарии. В первом звене у россиян выйдут Андрей Алтыбармакян, Михаил Мальцев и Алексей Полодян.
Полностью заявка команды Валерия Брагина выглядит следующим образом:
Россия: Cухачев (Мельничук); Кныжов – Зайцев, Алтыбармакян – Мальцев – Полодян; Зайцев - Минулин, Манукян - Рубцов - Каюмов; Саморуков – Елизаров, Соколов - Шолохов - Абрамов; Семин - Шепелев, Костин - Иванов - Свечников.
Матч Россия - Швейцария начнется в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.
Встречайте состав молодежной сборной России на мачт против Швейцарии. Начинаем скоро – в 22:00.– Хоккей России (@russiahockey) 28 декабря 2017 г.
Болеем за молодежку на чемпионате мира в прямом эфире:
📺 Матч ТВ
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