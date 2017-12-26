19:32 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Алтыбармакян, Мальцев и Полодян - в первом звене российской молодежки на матч с Чехией

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Стали известны составы Чехии и России на стартовый матч молодежного чемпионата мира-2017. В первом звене россиян выйдут Андрей Алтыбармакян, Михаил Мальцев и Алексей Полодян

Полностью заявки команд выглядят следующим образом: 

Чехия: Корженарж (Шкарек); Гаек – Будик, Захар – Хитил – Сафин; Крал – Галвас, Задина – Нечас – Павлик; Шалда – Вала, Лауко – Каут – Рейхел; Куровски – Грабик – Кодытек.

Россия: Мельничук (Cухачев); Кныжов – Зайцев, Алтыбармакян – Мальцев – Полодян; Саморуков – Макеев, Соколов – Рубцов – Абрамов; Шепелев – Минулин, Манукян – Иванов – Свечников; Семин – Елизаров, Костин – Шолохов – Каюмов.

Матч Чехия - Россия начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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mmrr

Чего русских что ли нет,одни армяне?)))

22:20

Slim Taller

Алтыбармакян ,Полодян,Манукян это Россия?! Это сборная Армении.

20:26

Maren13

Что за Сафин в сборной Чехии? Очередной выходец из СССР?

20:08