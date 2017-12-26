Алтыбармакян, Мальцев и Полодян - в первом звене российской молодежки на матч с Чехией

Стали известны составы Чехии и России на стартовый матч молодежного чемпионата мира-2017. В первом звене россиян выйдут Андрей Алтыбармакян, Михаил Мальцев и Алексей Полодян.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

Чехия: Корженарж (Шкарек); Гаек – Будик, Захар – Хитил – Сафин; Крал – Галвас, Задина – Нечас – Павлик; Шалда – Вала, Лауко – Каут – Рейхел; Куровски – Грабик – Кодытек.

Россия: Мельничук (Cухачев); Кныжов – Зайцев, Алтыбармакян – Мальцев – Полодян; Саморуков – Макеев, Соколов – Рубцов – Абрамов; Шепелев – Минулин, Манукян – Иванов – Свечников; Семин – Елизаров, Костин – Шолохов – Каюмов.

Матч Чехия - Россия начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.