Алексей Полодян: "С чехами еще не было хорошей командной игры"

Нападающий молодежной сборной России Алексей Полодян прокомментировал поражение от Чехии (4:5) и поделился ожиданиями от встречи со Швейцарией. Напомним, что следующий матч россияне проведут 28 декабря.

– Какие выводы сделали после матча с чехами?

– Поговорили с ребятами, с тренерским штабом. Кое-что поменяли в своей игре. Дальше будем больше бороться. Показывать большую самоотдачу. Надеюсь, все получится.

– Нам не хватило каких-то тактических вещей? Или, может, технических? Или настроя?

– Это был первый матч. Еще не было хорошей командной игры. Будем потихоньку сыгрываться и по ходу турнира наращивать темп.

– Удалось посмотреть кого-то из соперников?

– Всех посмотрел. Америку, Швецию, Канаду. Все команды сильные, будет интересно против них сыграть.

– Швейцария – соперник уровня Чехии?

– Да тут все команды хорошие. Так что будем выходить и доказывать.

– Кто вам звонил после матча? С кем обсуждали игру?

– Только с родителями. Они меня поддержали. (Алексей ШЕВЧЕНКО)