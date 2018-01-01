Алексей Полодян: "Расстроены поражением от Швеции, но сборная США нам по силам"

Нападающий молодежной сборной России Алексей Полодян после матча группового турнира МЧМ против Швеции (3:4 Б) отметил, что команда заработала много удалений в этой игре. По его словам, игроки расстроены поражению, но сборная США им по силам.

– Расстроены тем, что проиграли, но нам без разницы с кем играть в четвертьфинале, - заявил Полодян. - Мы сюда приехали за победой, поэтому надо побеждать всех соперников.

– С чем связываете спад во втором периоде?

– Много удалений. У ребят было много желания выигрывать борьбу, из-за этого пошли зацепы, ненужные толчки. В итоге большую часть периода провели меньшинстве. Поэтому кто-то выпал из ритма, кто-то наоборот переиграл.

– Забивали мы только после того, как пропускали. Чего не хватило, чтобы повести в счете?

– Даже не знаю. Просто так сложилось. Вроде бы, горели желанием играть и забивать.

– Была мысль, что можете дожать шведов?

– Да, и в к концовке, и в овертайме. Где-то сыграло невезение, где-то подвела реализация моментов.

– Как вам сборная США на этом турнире?

– Хорошая команда. Но то, что их обыграли и канадцы, и словаки, показывает, что нам эта команда по силам.

- Атмосфера в раздевалке подавленная?

– Нет, все ребята общаются друг с другом, поддерживают. Наоборот, она очень заряженная. (Алексей ШЕВЧЕНКО)