Алексей Полодян: "Настроение отличное, молодежка прогрессирует с каждой игрой"

Форвард сборной России Алексей Полодян после матча группового турнира МЧМ против Белоруссии (5:2) отметил, что молодежка прибавила в командой игре. По его словам, легче стало после первой победы на турнире над Швейцарией (5:2).

- В чем сборная прогрессирует?

- В командной игре. После первой победы стало полегче.

- Как настроение?

- Отличное. Видим, что прогрессируем с каждой игрой. Так пойдет и дальше.

- Как будете настаиваться на шведов?

- Как и на других. Все команды сильные, но Швеция - достаточно принципиальный соперник. Постараемся победить, чтобы занять место повыше. (Алексей ШЕВЧЕНКО)