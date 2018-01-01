Алексей Дементьев: "России в игре с США будет очень сложно"

Агент Алексей Дементьев отметил, что у молодежной сборной России нет командной игры. По его словам, в четвертьфинале МЧМ против США россиянам будет трудно. Игра состоится 3 января и начнется в 4.00 по московскому времени.

- Американцы показывают очень зрелую и слаженную игру как в индивидуальном, так и в командном плане с точки зрения тактики. Поэтому в следующей игре нам будет очень сложно, - приводит ТАСС слова Дементьева. - Расстраивает, что у нас нет командной игры, которая всегда была присуща нашей сборной и отличала ее от соперников в предыдущих турнирах. Отсутствие командных взаимодействий очень сильно напрягает, и я думаю, что нашему тренерскому штабу именно в плане тактики будет очень сложно подготовить команду к следующему матчу.

Я просто уверен, что наши нападающие не будут иметь много места для раската, особенно в зоне атаки. Американцы не дадут шансов нашим нападающим с такой игрой, которую я видел, проявить себя в полной мере.