Алексей Бадюков: "Пик формы сборной России должен прийтись на матч со шведами и плей-офф МЧМ"

Бывший нападающий сборной России Алексей Бадюков в интервью "СЭ" отметил, что в следующем матче МЧМ против Швейцарии молодежка будет выглядеть лучше. Во вторник команда проиграла Чехии (4:5).

– С чем связано преимущество чехов в движении?

– Чешская команда моложе. Они действительно смотрелись мобильнее. В концовке чехи показали, что также могут ошибаться, давать забивать с пятачка. Уверен, что и эта команда Брагина управляема и способна быстро менять стиль: когда надо – сыграть в силовой хоккей, или своевременно действовать от обороны.

– Через день наши парни покатят в матче со Швейцарией?

– У наших будет преимущество над соперником, потому что более молодые игроки склонны подсаживаться по ходу турнира. Наша команда будет только прибавлять. Пик формы должен прийтись на матч со шведами и плей-офф. В следующем матче команда будет выглядеть значительно лучше соперника. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полное интервью Алексея Бадюкова