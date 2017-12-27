Алексей Бадюков: "Ничего страшного в поражении молодежки не вижу"

Бывший нападающий сборной России Алексей Бадюков в интервью "СЭ" отметил, что молодежка прибавит по ходу МЧМ. В стартовом матче группового турнира команда уступила Чехии (4:5).

– Работы – непочатый край, – сообщил Бадюков. – Понравилось, что в концовке ребята раскрепостились, почувствовали момент, постарались воспользоваться шансом и вытащить матч, не откладывая на потом. Некоторым защитникам пришлось играть "через не могу", переигрывать смены на последних минутах. Парни наступили себе на горло, пошли на пятачок и стали играть агрессивнее, как во взрослом хоккее. Так после хорошей передачи забросил Каюмов. Это положительно скажется в следующих матчах.

– Как скажется сегодняшний результат на турнирных перспективах?

– Ничего страшного в поражении не вижу. Может, не удастся выйти с первого места. Команда Брагина по ходу прибавляет – это аксиома. По дороге к финалу придется рано или поздно столкнуться с канадцами и американцами. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полное интервью Алексея Бадюкова