Александр Жуков: "Новосибирск должен срочно выбрать место строительства арены для МЧМ-2023"

Глава ОКР Александр Жуков считает, что Новосибирск должен как можно быстрее определиться с местом строительства хоккейной арены, на которой может пройти молодежный чемпионат мира 2023 года. Соперниками Новосибирска в борьбе за право принять турнир являются США и Финляндия. Решение будет принято в 2018 году.

– Я считаю очень важным, чтобы Новосибирск и "Сибирь" имели новую современную домашнюю хоккейную арену. И вроде бы мы в прошлом году смотрели площадку, она, на мой взгляд, очень интересная, на берегу реки, – приводит "Р-Спорт" слова Жукова. – Но здесь нужно решать городскому собранию. Есть, насколько мне известно, другое предложение – ближе к тому месту, где мы находимся, в сторону аэропорта. Но в любом случае нужно как можно быстрее определиться с местом строительства, потому что не так много времени остается до молодежного чемпионата мира.