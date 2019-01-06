14:08 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Александр Жуков: "Костину надо учиться вести себя корректно"

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Первый вице-спикер Госдумы и почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что капитану молодежной сборной России  Климу Костину нужно учиться сдерживать эмоции. Сборная России на завершившемся в Канаде молодежном чемпионате мира выиграла бронзу. Капитан россиян Костин на церемонии награждения по окончании полуфинального матча с американцами (1:2) выбросил свой шлем. После этого российский хоккеист отдал подаренные ему часы кому-то из сидящих на скамейке, а затем под свист публики выругался прямо в камеру. Позднее хоккеист извинился за свое поведение.

– Ну, это молодежь, трудно сдерживать эмоции, – цитирует РИА Новости Жукова. – В принципе надо учиться вести себя корректно.

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https://rsport.ria.ru/20190106/1549067719.html

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