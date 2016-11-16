Александр Волков: "Россиянам стоит поучиться у канадцев реализации моментов"

Нападающий молодежной сборной России Александр Волков после поражения в пятом матче Суперсерии от сборной лиги Квебека (0:4) отметил, что в заключительной встрече команда постарается найти резервы для победы. По словам игрока, россиянам стоит поучиться у канадцев реализации моментов.

– Полтора периода шла равная игра, обе команды создавали моменты, но во второй половине мы начали ошибаться и были наказаны за это, – приводит пресс-служба ФХР слова Волкова. – Наверное, сказалась усталость. Но надо находить в себе резервы, ведь послезавтра будет последний шанс что-то доказать тренерскому штабу. Пусть Суперсерию уже не выиграть, но мы все получили большой опыт. Стиль игры канадцев отличается от нашего.

Почему победитель турнира определился уже после пятого матча? Какую-то конкретную причину выделить сложно. Всего понемножку: некоторое время потратили на адаптацию к маленьким площадкам, на акклиматизацию. Ну и чему точно стоит поучиться у канадцев, так это реализации моментов. Постараемся исправиться уже к следующей игре, чтобы закончить серию на мажорной ноте и с равным количеством побед.