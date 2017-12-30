Александр Шепелев: "Неважно, какое место в группе займет сборная России"

Защитник сборной России Александр Шепелев подчеркнул, что все игроки готовы к матчу группового турнира молодежного чемпионата мира со Швецией. По словам хоккеиста, команда нацелена на победу в каждой встрече на турнире.

- Усталости нет, - начал Шепелев. - Все готовы биться дальше.

- Важно ли какое место занимать в группе?

- Нет. Выходим на каждую игру, чтобы побеждать. За соперниками даже не слежу.

- Даже США - Канада?

- Видел пару периодов. Сильные команды, но мы на это не обращаем внимания.

- От игровых проблем избавились после матча с Белоруссией?

- Было волнение, но оно пропало, когда вышли на лед. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Напомним, что матч между Россией и Швецией состоится 1 января, начало игры – в 04.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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