Александр Щемеров: "Против сборной лиги Онтарио россияне будут действовать на максимальных скоростях"

Защитник Александр Щемеров в преддверии третьего матча суперсерии против молодежных лиг Канады отметил, что предстоящая встреча мо многом является ключевой. После трех матчей команда Валерия Брагина впереди со счетом 2-1. Очередным соперником россиян станет сборная лиги Онтарио.

– Не стал бы говорить, что четвертая игра как-то отличается от остальных, – приводит пресс-служба ФХР слова Щемерова. – Легких матчей на серии просто нет. И мне не кажется, что пауза выбивает из колеи, ведь мы получаем возможность не только перевести дух, но и полноценно тренироваться, что-то наиграть, исправить ошибки. Хотя, конечно, из игрового ритма немного выпадаешь.

Завтра будет очень непросто, ведь матч во многом ключевой – мы впереди всего лишь на одну победу. Не думаю, что характер игры как-то поменяется по сравнению с первыми тремя. Мы так же будем действовать с полной отдачей и на максимальных скоростях, постараемся не уступить ни в одном компоненте.

В рамках подготовки к игре в Гамильтоне россияне провели занятие на тренировочном катке, который находится в 20 минутах езды от основной арены. Чтобы не переезжать из раздевалки, до тренировочного катка хоккеисты доехали в полной экипировке.