Александр Романов: "Старались, чтобы в конце услышать свой гимн"

Защитник молодежной сборной России и внук Зинэтулы Билялетдинова Александр Романов подвел итоги матча за бронзу со Швейцарией (5:2) на МЧМ. Также он поблагодарил болельщиков за поддержку.
– Эмоции переполняют, – признался Романов. – Старались играть до такой степени, чтобы в конце свой гимн услышать. Все его пели. Это вообще – как золото выиграли.
– Кто больше всего болел?
– Дедушка и бабушка, мама и папа приехали сюда. Все друзья болели.
– Как собрались после вчерашнего? Был мужской разговор?
– Да, все поговорили насчет того, что последний раз вместе таким коллективом играем. Надо, чтобы на всю жизнь отложилось только хорошее.
– Что скажете болельщикам?
– Спасибо им за поддержку. Ни одного плохого слова и комментария я не услышал ни в адрес команды, ни в свой. Это все – для вас. (Андрей Броцкий)
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