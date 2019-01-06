04:12 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Александр Романов: "Старались, чтобы в конце услышать свой гимн"

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Защитник молодежной сборной России и внук Зинэтулы Билялетдинова Александр Романов подвел итоги матча за бронзу со Швейцарией (5:2) на МЧМ. Также он поблагодарил болельщиков за поддержку.

– Эмоции переполняют, – признался Романов. – Старались играть до такой степени, чтобы в конце свой гимн услышать. Все его пели. Это вообще – как золото выиграли.

– Кто больше всего болел?

– Дедушка и бабушка, мама и папа приехали сюда. Все друзья болели.

– Как собрались после вчерашнего? Был мужской разговор?

– Да, все поговорили насчет того, что последний раз вместе таким коллективом играем. Надо, чтобы на всю жизнь отложилось только хорошее.

– Что скажете болельщикам?

– Спасибо им за поддержку. Ни одного плохого слова и комментария я не услышал ни в адрес команды, ни в свой. Это все – для вас. (Андрей Броцкий)

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