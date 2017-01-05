Александр Полунин: "В любом случае нужно биться и вернуться в Россию с медалями"

Нападающий молодежной сборной России Александр Полунин после полуфинального матча чемпионата мира с США (3:4 Б) выразил сожаление по поводу поражения, передает из Монреаля спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Он подчеркнул, что команда должна вернуться домой с медалью.

– Где-то нам не хватило удачи, подвела реализация моментов, поэтому и не смогли победить.

– Но сыграли лучше, чем в матче с американцами на групповом этапе?

– Мы хорошо разобрали их игру, кое-что подтянули, но все равно не смогли победить. И еще не вовремя удалялись. Было ли что-то спорное? Там все на усмотрение судьи.

– Можно сказать, что в серии буллитов игроки слишком рано выплеснули эмоции, когда после трех попыток поехали поздравлять Самсонова?

– Не думаю. Просто ребята не услышали, что теперь бьем по пять буллитов, а не три как при старой системе. Что касается моей не реализованной попытки, то я сам виноват – бросил не туда, куда надо было. Сейчас остается отдыхать и готовиться к матчу за третье место. Без разницы, кто будет нашим соперником. Мы в любом случае должны биться, чтобы вернуться домой с медалью.