Александр Пашков: "Такое впечатление, что Россия не была готова к игре с Чехией"

Бывший вратарь и тренер вратарей сборной СССР Александр Пашков подверг критике игру молодежной сборной России на чемпионате мира. В стартовом поединке россияне проиграли Чехии со счетом 4:5.

– Мне не хочется оценивать персоналии, но команда произвела слабое впечатление, – цитируют "Известия" Пашкова. – Такое впечатление, что Россия не была готова к игре. Очень низкая организация командных действий. Может быть, это случайность. Возможно, недоработка. Трудно сказать. Второй матч в группе против Швейцарии прояснит ситуацию. Она неприятная, но поправимая. Если же матч с Чехией окажется не случайностью, то сборной России в дальнейшем будет тяжело. Временами она выглядела беспомощно. Очень слабо сыграл основной вратарь Алексей Мельничук. Но пока преждевременно хвалить или ругать – способности команды будут понятны после второй игры.