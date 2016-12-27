Александр Нюландер: "У Швеции хорошие перспективы на МЧМ-2017"

Нападающий молодежной сборной Швеции Александр Нюландер после матча группового турнира МЧМ-2017 против Дании (6:1) отметил, что в составе его команды есть уже опытные хоккеисты. Форвард в сегодняшней встрече забросил две шайбы.

- Я думаю, что у нас хорошие перспективы на турнире, - приводит пресс-служба НХЛ слова Нюландера. - У команды есть опытные ребята, есть трудяги. Мы хорошо играли в матче с Данией. Нужно перенести весь позитив из этой встречи в следующую. У меня есть опыт выступлений в прошлом году. Пытаюсь помочь ребятам настолько, насколько это возможно.