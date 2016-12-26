Александр Кожевников: "Лично для меня МЧМ интереснее многих взрослых соревнований"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью "Известиям" выразил мнение, что предстоящий молодежный чемпионат мира может получиться более интересным, чем многие взрослые соревнования. Он также оценил также и перспективы сборной России, которая 27 декабря сыграет против Канады.

– Всегда интересно смотреть на молодежные турниры, так как там ребята играют с душой, у них больше эмоций, чем прагматизма, – отметил Кожевников. – Лично для меня подобные турниры интереснее многих взрослых соревнований. Там можно увидеть временами просто бесшабашную игру. Да и всегда любопытно посмотреть на тех, кто является будущим российского хоккея.

Если говорить про нашу группу, то, вне всяких сомнений, оппоненты у нас непростые. Особняком, конечно, стоят канадцы и американцы. Но мы всегда играем с ними достойно и на равных. Не думаю, что на этом турнире что-то изменится. Нужно стараться выходить из группы, а там уже посмотрим, насколько хватит выдержки у наших ребят – сумеют ли они совладать с нервами. Главный тренер молодежной сборной Валерий Брагин недавно говорил, что команда не так много забивает. Значит, очень важно сплотиться и прибавлять в командных действиях. Реализация своих моментов – очень важная составляющая успеха.