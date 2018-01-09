Александр Кожевников: "Если Брагин чувствует в себе силы продолжать работу, его нужно оставлять"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметил, что результат молодежной сборной России на МЧМ в Баффало закономерен. По его словам, у главного тренера Валерия Брагина были не самые качественные игроки.

— Если Брагин чувствует в себе силы продолжать работу с молодежкой, его нужно оставлять, — приводят "Известия" слова Кожевникова. — Он неоднократно доказывал умение выжимать из хоккеистов максимум, доводить их до взрослого уровня и растить из них звезд. То, что произошло в этом году, во многом закономерно — ввиду не самого качественного "урожая" хоккеистов.