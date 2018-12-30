Александр Хованов: "Только себя могу обвинить в том, что не убедил тренеров"

Нападающий Александр Хованов, который не попал в заявку молодежной сборной России на чемпионат мира, сказал, что винить в этом может только себя.

– Тренеры мне ничего не объяснили, – сказал Хованов. – Подошли после раскатки и сказали, что заявляют Шашкова.

– В таких ситуациях игроки спрашивают себя "Что я сделал не так?"

– Надо покопаться в себе. Только себя могу обвинить в том, что не убедил тренеров. Думаю, если бы на меня делали ставку, то не было бы вопросов, заявлять меня или нет. Заявили бы сразу. Я бы уже тренировался и играл. Я понял, что так может случиться, но оставалась какая-то надежда быть хотя бы 13-м форвардом. (Алексей Шевченко)

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