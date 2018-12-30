14:18 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Александр Хованов: "Только себя могу обвинить в том, что не убедил тренеров"

Обсудить
0

Нападающий Александр Хованов, который не попал в заявку молодежной сборной России на чемпионат мира, сказал, что винить в этом может только себя.

– Тренеры мне ничего не объяснили, – сказал Хованов. – Подошли после раскатки и сказали, что заявляют Шашкова.

– В таких ситуациях игроки спрашивают себя "Что я сделал не так?"

– Надо покопаться в себе. Только себя могу обвинить в том, что не убедил тренеров. Думаю, если бы на меня делали ставку, то не было бы вопросов, заявлять меня или нет. Заявили бы сразу. Я бы уже тренировался и играл. Я понял, что так может случиться, но оставалась какая-то надежда быть хотя бы 13-м форвардом. (Алексей Шевченко)

МЧМ-2019: Почему Россия отказалась от ярких форвардов? Объясняет отцепленный от состава игрок

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею

Опрос

Кто выиграет молодежный чемпионат мира по хоккею-2019?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/world-u20/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ