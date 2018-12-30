Александр Хованов: "Согласен, что в оборонительных действиях Шашков послезнее меня"

Нападающий Александр Хованов, который не попал в заявку молодежной сборной России на чемпионат мира, рассказал о причинах такого решения тренерского штаба.

- В какой момент вы поняли, что все идет не так?

– У меня было звено с Чеховичем и Завгородним, с которыми мы хорошо сыграли в суперсерии. Когда не взяли Завгороднего, это был первый звоночек. Но мысли хорошие еще оставались. А когда не взяли Ваню Чеховича, я понял, что остался одним центральным без звена. У всех остальных звеньев уже была "химия", а я катался 13-м нападающим.

– Получается, у вас есть проблемы с игрой в обороне? Ведь Шашкова взяли для оборонительных функций и меньшинства.

– Я думаю, что да. Тренеры считают именно так. Я согласен с тем, что этот игрок будет более полезен для оборонительных действий, чем я.

– Какие у вас отношения с Шашковым?

– Все хорошо. Поддерживали друг друга. Работали вместе, вместе делали все упражнения, сидели вместе на играх. Все хорошо, просто обычная рабочая ситуация. (Алексей Шевченко)

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