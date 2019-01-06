03:19 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Александр Алексеев: "Сборная России доказала, что достойна медалей МЧМ"

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Защитник молодежной сборной РоссииАлександр Алексеев после победы над Швейцарией в матче за 3-е место МЧМ-2019 был сдержан в раздевалке. По его мнению, главное - это победа.

– Еще время не пришло веселиться. Попозже повеселимся по полной, – сказал Алексеев в эфире "Матч ТВ". – Культурно посидим с пацанами. Отдохнем. После тяжелой игры с американцами было плохое настроение. Все переосмыслили и вышли, доказали, что достойны медалей. Анализ игры? Победа есть победа, и не важно как. Было немного нервозности, но мы выиграли.

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