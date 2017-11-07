7 голов канадцев в ворота молодежной сборной России. Видео

Молодежная сборная России (игроки до 20 лет) под руководством Валерия Брагина уступила в первом матче CHL Canada Russia Series команде Западной лиги (WHL) - 0:7. Поединок состоялся в канадском Мус-Джо.
WATCH THIS: @Canucks prospect @klind13 of @Kelowna_Rockets scores to headline 1st period highlights for @TheWHL in Game 1 @CIBC #CANvsRUS. pic.twitter.com/82zFsltiSM– CanadianHockeyLeague (@CHLHockey) 7 ноября 2017 г.
WATCH: Phillips @victoriaroyals, Lind @Kelowna_Rockets, Howden @MJWARRIORS, Steenbergen @SCBroncos score in 2nd period for @TheWHL #CANvsRUS pic.twitter.com/IubURFdhX1– CanadianHockeyLeague (@CHLHockey) 7 ноября 2017 г.
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Sправедливый
Как ни странно, в первом периоде могли зацепиться за результат. У наших в первом периоде было пять явных возможностей, вкл. попадание в штангу и четыре выхода один на один! Но мастерство канадского вратаря оказалось выше. Канадцы же, по сути, просто реализовали все свои моменты и даже полумоменты. При этом использовали свои традиционно сильные стороны, в т.ч. главную - работу на пятаке. Как правильно сказал Гуськов "всю подворотную борьбу мы проигрываем"... В итоге, команды пришли к закономерному результату. Жаль.
07:21
otradny
Можно заканчивать...
07:12
Patisson
Настоящая суперсерия!
07:11