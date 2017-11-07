06:55 | Хоккей — Молодежный ЧМ

7 голов канадцев в ворота молодежной сборной России. Видео

3

Молодежная сборная России (игроки до 20 лет) под руководством Валерия Брагина уступила в первом матче CHL Canada Russia Series команде Западной лиги (WHL) - 0:7. Поединок состоялся в канадском Мус-Джо.

Полный видеообзор матча

3
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Sправедливый

Как ни странно, в первом периоде могли зацепиться за результат. У наших в первом периоде было пять явных возможностей, вкл. попадание в штангу и четыре выхода один на один! Но мастерство канадского вратаря оказалось выше. Канадцы же, по сути, просто реализовали все свои моменты и даже полумоменты. При этом использовали свои традиционно сильные стороны, в т.ч. главную - работу на пятаке. Как правильно сказал Гуськов "всю подворотную борьбу мы проигрываем"... В итоге, команды пришли к закономерному результату. Жаль.

07:21

otradny

Можно заканчивать...

07:12

Patisson

Настоящая суперсерия!

07:11