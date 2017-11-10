5 шайб российской молодежки в ворота канадцев. Видео

Молодежная сборная России обыграла сборную OHL в третьем матче Суперсерии - 5:2. По дублю на свой счет записали Артем Манукян и Алексей Полодян, еще одну шайбу забросил Дмитрий Саморуков.

Эта победа стала второй для команды Валерия Брагина. В первой игре серии россияне уступили сборной WHL (0:7), а во второй обыграли соперника (4:3).