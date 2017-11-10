5 шайб российской молодежки в ворота канадцев. Видео

Молодежная сборная России обыграла сборную OHL в третьем матче Суперсерии - 5:2. По дублю на свой счет записали Артем Манукян и Алексей Полодян, еще одну шайбу забросил Дмитрий Саморуков.
Эта победа стала второй для команды Валерия Брагина. В первой игре серии россияне уступили сборной WHL (0:7), а во второй обыграли соперника (4:3).
Точнехонько в уголок отправляет шайбу Дима! #CANvsRUS pic.twitter.com/3qOrTPKHjc– МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) 10 ноября 2017 г.
Точнехонько в уголок отправляет шайбу Дима! #CANvsRUS pic.twitter.com/3qOrTPKHjc– МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) 10 ноября 2017 г.
ГООООООЛ! Дубль Артема МАНУКЯНА!!! #CANvsRUS pic.twitter.com/H0p1TeBYq4– МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) 10 ноября 2017 г.
Шикарная шайба Алексея Полодяна!!! Просто ГОЛОШНИК!!! #CANvsRUS pic.twitter.com/RsHQdi26IA– МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) 10 ноября 2017 г.
Дубль Алексея Полодяна!!! #CANvsRUS pic.twitter.com/XSa9qQ17P8– МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) 10 ноября 2017 г.
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