19 из 20 игроков сборной России закончили матч с канадцами с отрицательным "+/-"

Молодежная сборная России рагромно уступила в 1-м матче Суперсерии команде Западной лиги (WHL) - 0:7. 19 из 20 игроков набрали отрицательный "+/-".

Андрей Алтыбармакян, Максим Цыплаков и Георгий Иванов получили по "-3". Дмитрий Алексеев, Александр Калинин, Артем Минулин, Даниил Веряев, Даниис Курашов, Данила Моисеев, Никита Макеев, Владислав Кара и Максим Рассейкин - по "-2". Алексей Полодян, Николай Кныжов, Михаил Мальцев, Артем Манукян, Дамир Рахимуллин, Иван Романов и Егор Зайцев - по "-1". Единственным игроком, закончившим матч с нулевым показателем полезности, стал Александр Алексеев.

Голкипер Алексей Мельничук отыграл 20 минут, пропустил 2 шайбы и отразил 5 бросков. Владислав Сухачев провел на льду 40 минут, пропустил 5 шайб и отразил 21 бросок.