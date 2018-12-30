17-летний канадец Лафренье забросил первую шайбу на МЧМ

Нападающий сборной Канады Алексис Лафренье отметился своим первым голом на молодежном чемпионате мира в стартовом периоде матча с Чехией (5:1).

Лафренье сделал счет 3:1, а затем рассказал, насколько важен для него был этот гол.

- Критика в мой адрес после первых двух матчей на турнире была необходима. Она сподвигла меня ответить на нее и показать более высокий уровень, - приводит слова игрока официальный сайт ИИХФ.

После матча с Данией (14:0) наставник канадцев Тим Хантер говорил, что ограничит игровое время Лафренье, если он не учтет замечания, сделанные в его адрес.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею

Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею